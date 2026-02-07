A Francana recebe o União Suzano neste domingo, 8, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, em Franca, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Série A3. Veja a transmissão ao vivo acima ou ouça aqui a transmissão da equipe Donos da Bola, da Rádio Difusora.

A partida, marcada para as 10h, começou às 10h30 devido à chuva que atinge a cidade.

A equipe comandada por Luís Gustavo, o “Viola”, entrará em campo em busca da segunda vitória na competição, com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. A Veterana iniciou a rodada na 13ª colocação, com três pontos. Já o Suzano aparece em 15º lugar, na penúltima posição da tabela, com apenas um ponto.