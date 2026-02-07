08 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
AGORA!

Francana x Suzano pela A3: ASSISTA AO JOGO AO VIVO AQUI

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Federação Paulista de Futebol
Jogadores se aquecendo durante o atraso para começar a partida
Jogadores se aquecendo durante o atraso para começar a partida

A Francana recebe o União Suzano neste domingo, 8, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, em Franca, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Série A3. Veja a transmissão ao vivo acima ou ouça aqui a transmissão da equipe Donos da Bola, da Rádio Difusora.

A partida, marcada para as 10h, começou às 10h30 devido à chuva que atinge a cidade.

A equipe comandada por Luís Gustavo, o “Viola”, entrará em campo em busca da segunda vitória na competição, com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. A Veterana iniciou a rodada na 13ª colocação, com três pontos. Já o Suzano aparece em 15º lugar, na penúltima posição da tabela, com apenas um ponto.

O elenco esmeraldino finalizou a preparação para o jogo contra o Suzano, neste sábado, 7, no campo da Escola Champagnat. A comissão técnica concentrou-se no aprimoramento das bolas paradas e no posicionamento tático, encerrando o treino com um coletivo.

A Veterana chega motivada após a vitória conquistada na última rodada, em casa, diante do Desportivo Brasil. O técnico Viola avaliou que o resultado ajudou a aliviar a pressão sobre o elenco e espera aproveitar o mando de campo neste domingo.

“Passamos por um processo de sofrimento e esperamos que a colheita possa continuar neste domingo. A gente vai em busca dos três pontos para dar alegria ao torcedor”, disse Viola, que deverá repetir a mesma equipe que venceu na última rodada.

Os ingressos para o jogo da Veterana custam R$ 20 para arquibancadas e R$ 40 para cobertas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários