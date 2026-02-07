A Francana recebe o União Suzano neste domingo, 8, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, em Franca, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Série A3. Veja a transmissão ao vivo acima ou ouça aqui a transmissão da equipe Donos da Bola, da Rádio Difusora.
A partida, marcada para as 10h, começou às 10h30 devido à chuva que atinge a cidade.
A equipe comandada por Luís Gustavo, o “Viola”, entrará em campo em busca da segunda vitória na competição, com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. A Veterana iniciou a rodada na 13ª colocação, com três pontos. Já o Suzano aparece em 15º lugar, na penúltima posição da tabela, com apenas um ponto.
O elenco esmeraldino finalizou a preparação para o jogo contra o Suzano, neste sábado, 7, no campo da Escola Champagnat. A comissão técnica concentrou-se no aprimoramento das bolas paradas e no posicionamento tático, encerrando o treino com um coletivo.
A Veterana chega motivada após a vitória conquistada na última rodada, em casa, diante do Desportivo Brasil. O técnico Viola avaliou que o resultado ajudou a aliviar a pressão sobre o elenco e espera aproveitar o mando de campo neste domingo.
“Passamos por um processo de sofrimento e esperamos que a colheita possa continuar neste domingo. A gente vai em busca dos três pontos para dar alegria ao torcedor”, disse Viola, que deverá repetir a mesma equipe que venceu na última rodada.
Os ingressos para o jogo da Veterana custam R$ 20 para arquibancadas e R$ 40 para cobertas.
