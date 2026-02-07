A Francana receberá o União Suzano neste domingo, 8, às 10h, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, em Franca, pela quinta rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A equipe comandada por Luís Gustavo, o “Viola”, entra em campo em busca da segunda vitória na competição, com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. A Veterana iniciou a rodada na 13ª colocação, com três pontos. Já o Suzano aparece em 15º lugar, na penúltima posição da tabela, com apenas um ponto.

O elenco esmeraldino finalizou a preparação para o jogo contra o Suzano, neste sábado, 7, no campo da Escola Champagnat. A comissão técnica concentrou-se no aprimoramento das bolas paradas e no posicionamento tático, encerrando o treino com um coletivo.