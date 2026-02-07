O Sesi Franca Basquete está na Argentina para disputar a última janela da primeira fase da BCLA (Basketball Champions League Americas) 2025/2026. A equipe brasileira enfrentará o anfitrião Instituto de Córdoba, neste sábado, 7, às 22h10, no ginásio “Ángel Sandrin”.

Os comandados de Helinho Garcia dividem a liderança do grupo D com o Instituto e entram em quadra em busca da primeira colocação isolada da chave.

Brasileiros e argentinos somam sete pontos cada um, com três vitórias e uma derrota, obtidas nas partidas anteriores disputadas no Chile e em Franca. Já a Universidad de Concepción, do Chile, com quatro pontos, não conseguiu nenhuma vitória ainda e não tem mais chances de avançar na disputa.