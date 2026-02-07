O Sesi Franca Basquete está na Argentina para disputar a última janela da primeira fase da BCLA (Basketball Champions League Americas) 2025/2026. A equipe brasileira enfrentará o anfitrião Instituto de Córdoba, neste sábado, 7, às 22h10, no ginásio “Ángel Sandrin”.
Os comandados de Helinho Garcia dividem a liderança do grupo D com o Instituto e entram em quadra em busca da primeira colocação isolada da chave.
Brasileiros e argentinos somam sete pontos cada um, com três vitórias e uma derrota, obtidas nas partidas anteriores disputadas no Chile e em Franca. Já a Universidad de Concepción, do Chile, com quatro pontos, não conseguiu nenhuma vitória ainda e não tem mais chances de avançar na disputa.
O técnico Helinho Garcia não poderá contar com o ala-pivô Lucas Dias. O jogador não viajou com a delegação, ficando em Franca para se tratar de uma lesão no joelho.
“A gente já está classificado, mas podemos buscar o primeiro lugar lá na Argentina. O foco total é contra o Instituto de Córdoba. Contra a Universidad a gente vai dar maior tempo de quadra aos jogadores jovens, independente do resultado do jogo contra o Instituto”, disse Helinho.
A última partida do Sesi Franca Basquete na fase de grupos da competição internacional será contra a Universidad de Concepción neste domingo, 8, também às 22h10.
