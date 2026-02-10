O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), revogou sete atos administrativos assinados pelo ex-presidente Daniel Bassi (PSD). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município da última terça-feira, 3. Entre os atos derrubados, estão regras sobre parcerias com o Sebrae e com a Polícia Civil, além de normas sobre funções gratificadas e direitos e deveres dos servidores do Legislativo.

Fransérgio disse que, ao assumir o cargo no começo deste ano, pediu ao Jurídico da Câmara, uma análise de todas as decisões do presidente e Mesa Diretora tomadas em 2025. E foi comunicado de que alguns atos precisavam ser feitos por decretos e outros por Projeto de Resolução, quando a matéria vai à votação por todos os vereadores.

O presidente da Câmara acrescentou que as revogações não foram pelos méritos ou pela matéria, mas sim pela forma irregular. “A maneira que esses atos foram feitos foi inconstitucional”.