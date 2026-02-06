A Prefeitura de Franca definiu a empresa responsável pelas obras de drenagem, aprofundamento e alargamento do córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. Com um teto de R$ 10.968.259,63 para a execução dos serviços, a G3 Polaris Serviços Eireli, sediada em Salvador (BA), apresentou o menor lance, de R$ 9.235.500,00, e venceu a licitação. A abertura das propostas ocorreu na quarta-feira, 4.
O objetivo da obra é solucionar o problema histórico de alagamentos na região. Em janeiro deste ano, o córrego transbordou devido às fortes chuvas. A intervenção faz parte de um pacote de R$ 39 milhões destinado a conter as cheias em córregos da cidade.
O contrato prevê um prazo de execução de 375 dias a partir da assinatura da ordem de serviço. O projeto técnico, elaborado na primeira tentativa de realização da obra, em 2020, pela MMF Projetos, de São Paulo, detalha que a largura do canal deve ser ampliada dos atuais 5,25 metros para 8 metros.
Já a profundidade, que hoje é de 2,70 metros, será rebaixada para variar entre 3,65 e 4,60 metros. Essa alteração é necessária para aumentar a vazão de água, evitando que o córrego Cubatão transborde sob a estrutura do viaduto Dona Quita.
Os recursos para o pagamento são, majoritariamente, federais, via programa de Drenagem Urbana Sustentável. Caso seja necessário, a Prefeitura irá complementar com recursos próprios.
Leia mais: "Franca abre licitações de R$ 39 milhões para obras antienchentes"
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.