A Prefeitura de Franca e o Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região) se reuniram na última sexta-feira, 6, para dar continuidade às negociações do acordo coletivo da categoria. A apresentação de uma contraproposta ficou para a próxima reunião.

Segundo o presidente do sindicato, Samuel Gomide, o diálogo foi “bastante tranquilo”. A reunião, que durou cerca de uma hora, serviu para a discussão ponto a ponto das cláusulas já apresentadas pelos servidores.

“Passamos por todas as cláusulas, discutimos cada uma delas, mas ainda não temos nenhum apontamento da Prefeitura em relação ao cumprimento de qualquer uma”, afirmou Gomide.