A Prefeitura de Franca e o Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região) se reuniram na última sexta-feira, 6, para dar continuidade às negociações do acordo coletivo da categoria. A apresentação de uma contraproposta ficou para a próxima reunião.
Segundo o presidente do sindicato, Samuel Gomide, o diálogo foi “bastante tranquilo”. A reunião, que durou cerca de uma hora, serviu para a discussão ponto a ponto das cláusulas já apresentadas pelos servidores.
“Passamos por todas as cláusulas, discutimos cada uma delas, mas ainda não temos nenhum apontamento da Prefeitura em relação ao cumprimento de qualquer uma”, afirmou Gomide.
A Prefeitura informou que este primeiro encontro teve como objetivo ouvir e compreender os pontos da pauta de reivindicações apresentada pelo sindicato.
Ainda segundo a administração, uma nova reunião está agendada para a próxima quinta-feira, 12, às 15h, quando a Prefeitura apresentará sua contraproposta.
“A administração reconhece como legítimas as demandas apresentadas. No entanto, alguns pontos dependem de análise quanto à viabilidade jurídica e financeira, para que qualquer decisão seja tomada com responsabilidade”, informou o Executivo.
Pedidos
O sindicato reivindica a reposição inflacionária de 3,9%, referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026, além de 6% de aumento real sobre os vencimentos. A proposta também prevê adequação imediata ao piso salarial nacional de cada categoria representada.
O representante trabalhista solicita que o cartão-alimentação passe a ter valor mensal equivalente a um salário mínimo, com pagamento integral para servidores com duplo vínculo e sem desconto nos primeiros 15 dias de afastamento médico. Atualmente, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.621. Já o cartão-refeição teria valor de R$ 20 por dia trabalhado.
Presentes na reunião
Participaram da reunião, pela Prefeitura, o procurador-geral do município, Eduardo Campanaro; Neide Lopes; o secretário de Recursos Humanos, Petersson Faciroli; e a chefe do Departamento de Conformidade, Ana Flávia Silva de Souza. Também estiveram presentes os vereadores Gilson Pelizaro (PT), Marília Martins (PSOL) e Marcelo Tidy (MDB), integrantes da Frente Parlamentar da Câmara Municipal de Franca que acompanha as negociações.
