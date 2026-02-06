Um movimento contra maus-tratos a animais será realizado na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, neste sábado, 7, às 7h30, após a repercussão de casos de violência contra animais e, até mesmo, no âmbito nacional.

O ato pede por justiça e rigor na punição de crimes contra animais, fazendo parte de uma comoção nacional motivada pela morte do cão Orelha, que sofreu atos de violência por, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, um adolescente em Florianópolis (SC).

Na região de Franca, episódios como o da cadela prenha que morreu arrastada pelo próprio tutor num caminhão de frete, em Igarapava (SP), e a atuação da Polícia Civil de Franca no resgate de animais mantidos acorrentados em condições de maus-tratos, que resultou na prisão da tutora, foram casos de destaque em relação ao tema debatido.