Um movimento contra maus-tratos a animais será realizado na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, neste sábado, 7, às 7h30, após a repercussão de casos de violência contra animais e, até mesmo, no âmbito nacional.
O ato pede por justiça e rigor na punição de crimes contra animais, fazendo parte de uma comoção nacional motivada pela morte do cão Orelha, que sofreu atos de violência por, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, um adolescente em Florianópolis (SC).
Na região de Franca, episódios como o da cadela prenha que morreu arrastada pelo próprio tutor num caminhão de frete, em Igarapava (SP), e a atuação da Polícia Civil de Franca no resgate de animais mantidos acorrentados em condições de maus-tratos, que resultou na prisão da tutora, foram casos de destaque em relação ao tema debatido.
A ação conta com o apoio do núcleo de Franca do Grupo Mulheres do Brasil e da Polícia Civil. Segundo os organizadores, uma mudança cultural e de justiça efetiva é necessária.
