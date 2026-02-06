A Câmara Municipal de Restinga aprovou, em sessão extraordinária realizada nessa quinta-feira, 5, um projeto que autoriza o vice-prefeito a ocupar o cargo de secretário municipal. A votação altera a Lei Orgânica do Município. O projeto é de autoria da Mesa Diretora.

Com a mudança, o vice-prefeito e ex-vereador Julimar Rodrigues (PL) deve assumir uma das oito secretarias criadas recentemente pelo prefeito Felipe Talvani (MDB).

De acordo com a Constituição Federal, a legislação não permite a acumulação de cargos, ou seja, o agente público não pode receber dois salários. Atualmente, o vice-prefeito recebe R$ 4.600, enquanto o salário de secretário é de R$ 7.300.