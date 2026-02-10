Mães de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento denunciam o cenário de abandono no atendimento do Naia (Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência), localizado na rua Ouvidor Freire, ao lado do Centro de Saúde, na região central de Franca.

Relatos colhidos pela equipe do portal GCN/Sampi entre os dias 30 e 31 de janeiro apontam esperas superiores a seis horas, falta de estrutura básica e falhas de gestão na unidade de saúde. A situação, que sobrecarrega famílias e agrava o quadro de ansiedade dos pacientes, motivou um clamor por melhorias urgentes no acolhimento a crianças com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TEA (Transtorno do Espectro Autista) e outras comorbidades.

Espera exaustiva

Uma mãe que preferiu não se identificar, com um filho diagnosticado com TDAH, relata que chegou para uma consulta agendada às 8h, mas o atendimento ocorreu apenas às 14h30. Segundo ela, a desorganização forçou crianças agitadas a permanecerem em um ambiente insalubre por mais de seis horas.