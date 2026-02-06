O 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Franca realizou, nesta quinta-feira, 5, uma reunião com prefeitos da região da Alta Mogiana, integrantes do Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), para discutir ações integradas de fortalecimento da segurança pública.

O encontro reuniu os prefeitos de Batatais, Rifaina, Restinga, Miguelópolis, Nuporanga, Itirapuã, Ribeirão Corrente e Pedregulho. A reunião foi presidida pelo tenente-coronel Lázaro Antonio Felício, comandante do 15º BPM/I, responsável pelo policiamento ostensivo em 23 municípios da região, com sede em Franca.

Durante a reunião, foram debatidos temas relacionados ao combate à criminalidade, com destaque para ações de enfrentamento a furtos de fios, apreensão de armas de fogo e simulacros, além de questões que envolvem dependentes químicos em situação de rua. Também foi abordado o uso de tecnologia aplicada à segurança pública, incluindo sistemas de monitoramento em áreas urbanas e rurais.