Um homem de 21 anos investigado por roubo foi preso na manhã desta sexta-feira, 6, em Patrocínio Paulista, durante o cumprimento de um mandado de busca de drogas, realizado pela Polícia Civil do município, com apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.
A ação ocorreu por volta das 7h, em um imóvel residencial localizado na rua Itirapuã. Durante a diligência, os policiais levantaram a suspeita de que o investigado possuía pendências judiciais em Recife, o que motivou a verificação de antecedentes fora de São Paulo.
Diante da possibilidade de haver um mandado de prisão em aberto, o delegado responsável pela operação, Alan Bazalha Lopes, entrou em contato com o delegado Roberto Ferreira, da 12ª Delegacia de Homicídios de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A troca de informações confirmou a existência de um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Segundo as informações repassadas, a ordem judicial foi decretada pelo juiz José Anchieta Félix da Silva, no âmbito de uma ação penal que apura o crime de roubo majorado. O mandado teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, já que o processo estava suspenso em razão da não localização do acusado.
Após a confirmação da ordem judicial, o homem foi detido e conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e para a comunicação ao juízo responsável pelo processo. Ele permanece à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.