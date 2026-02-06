Um homem de 21 anos investigado por roubo foi preso na manhã desta sexta-feira, 6, em Patrocínio Paulista, durante o cumprimento de um mandado de busca de drogas, realizado pela Polícia Civil do município, com apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.

A ação ocorreu por volta das 7h, em um imóvel residencial localizado na rua Itirapuã. Durante a diligência, os policiais levantaram a suspeita de que o investigado possuía pendências judiciais em Recife, o que motivou a verificação de antecedentes fora de São Paulo.

Diante da possibilidade de haver um mandado de prisão em aberto, o delegado responsável pela operação, Alan Bazalha Lopes, entrou em contato com o delegado Roberto Ferreira, da 12ª Delegacia de Homicídios de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A troca de informações confirmou a existência de um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco.