Veja o obituário desta sexta-feira, 6, em Franca:

Nome: Amarilda Aparecida Dourado

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Gertrudes Christina Domiciano

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã

Horário previsto do sepultamento: 15h