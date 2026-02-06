Veja o obituário desta sexta-feira, 6, em Franca:
Nome: Amarilda Aparecida Dourado
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Gertrudes Christina Domiciano
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Carlos Eduardo Rosa de Andrade
Idade: 71 anos
Local do velório: Velório São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Therezinha Avila Parpinelli
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.