06 de fevereiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 6, em Franca:

Nome: Amarilda Aparecida Dourado
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Gertrudes Christina Domiciano
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Carlos Eduardo Rosa de Andrade
Idade: 71 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Therezinha Avila Parpinelli 
Idade: 86 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 16h

