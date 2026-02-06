06 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PREVISÃO DO TEMPO

Chuva não dá trégua e deve apertar no fim de semana em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale/GCN
Céu visto na avenida Brasil, em Franca
Céu visto na avenida Brasil, em Franca

Os francanos devem se preparar para um fim de semana típico de verão: calor úmido e pancadas de chuva frequentes. De acordo com os dados meteorológicos da Climatempo para esta sexta-feira, 6, e os próximos dias, a instabilidade ganha força no domingo.

Sexta-feira (6/2)

O dia começou com sol entre muitas nuvens. A previsão indica pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite, com volume baixo (2 mm). As temperaturas variam entre 18°C e 26°C, e a umidade do ar permanece alta, chegando a 98%.

Sábado (7/2)

O sábado mantém a média térmica (mínima de 19°C e máxima de 26°C), mas a intensidade da chuva aumenta. O sol aparece pela manhã, porém há previsão de chuva forte à tarde e pancadas durante a noite, com um volume esperado de 15,2mm.

Domingo (8/2)

O domingo será o dia mais instável e ligeiramente mais fresco, com máxima de 23°C. O sol aparece brevemente, mas as nuvens aumentam rápido, trazendo pancadas já no final da manhã. O alerta principal fica para a noite, quando há risco de temporal em Franca, com um acumulado de quase 20 mm de chuva.

As autoridades recomendam atenção redobrada em pontos de alagamento e cuidado com raios durante os períodos de chuva forte.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários