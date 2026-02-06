Os francanos devem se preparar para um fim de semana típico de verão: calor úmido e pancadas de chuva frequentes. De acordo com os dados meteorológicos da Climatempo para esta sexta-feira, 6, e os próximos dias, a instabilidade ganha força no domingo.
Sexta-feira (6/2)
O dia começou com sol entre muitas nuvens. A previsão indica pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite, com volume baixo (2 mm). As temperaturas variam entre 18°C e 26°C, e a umidade do ar permanece alta, chegando a 98%.
Sábado (7/2)
O sábado mantém a média térmica (mínima de 19°C e máxima de 26°C), mas a intensidade da chuva aumenta. O sol aparece pela manhã, porém há previsão de chuva forte à tarde e pancadas durante a noite, com um volume esperado de 15,2mm.
Domingo (8/2)
O domingo será o dia mais instável e ligeiramente mais fresco, com máxima de 23°C. O sol aparece brevemente, mas as nuvens aumentam rápido, trazendo pancadas já no final da manhã. O alerta principal fica para a noite, quando há risco de temporal em Franca, com um acumulado de quase 20 mm de chuva.
As autoridades recomendam atenção redobrada em pontos de alagamento e cuidado com raios durante os períodos de chuva forte.
