Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa quinta-feira, 5, na avenida César Martins Pirajá, em Franca, após uma ação da Força Tática da Polícia Militar que resultou na apreensão de entorpecentes avaliados em cerca de R$ 400 mil.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia indicando que um morador do bairro Jardim Aviação estaria transportando uma grande quantidade de drogas com destino a uma cidade do estado de Minas Gerais. A informação incluía as características e o emplacamento do veículo utilizado, um Hyundai HB20.

Durante patrulhamento pela avenida César Martins Pirajá, os policiais localizaram o automóvel suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas acabou sendo abordado e detido.