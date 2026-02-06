Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa quinta-feira, 5, na avenida César Martins Pirajá, em Franca, após uma ação da Força Tática da Polícia Militar que resultou na apreensão de entorpecentes avaliados em cerca de R$ 400 mil.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia indicando que um morador do bairro Jardim Aviação estaria transportando uma grande quantidade de drogas com destino a uma cidade do estado de Minas Gerais. A informação incluía as características e o emplacamento do veículo utilizado, um Hyundai HB20.
Durante patrulhamento pela avenida César Martins Pirajá, os policiais localizaram o automóvel suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas acabou sendo abordado e detido.
Na vistoria inicial, os policiais encontraram, no interior do veículo, tabletes de maconha e diversos pacotes de “dry”, substância derivada da maconha, conhecida por maior concentração e valor comercial mais elevado.
Ainda segundo a PM, o suspeito admitiu que transportaria os entorpecentes para Minas Gerais e informou que havia mais drogas armazenadas em sua residência. No imóvel, em um cômodo localizado nos fundos, a equipe localizou grande quantidade de maconha e cocaína, além de balança de precisão e materiais utilizados para o preparo e a embalagem das drogas.
Ao todo, foram apreendidos 45 tabletes de maconha, 22 tabletes de dry e mais de cinco quilos de cocaína.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. Conforme a polícia, ele já possui antecedente por porte ilegal de arma de fogo. O delegado de plantão ratificou a prisão, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
