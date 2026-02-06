Estudantes de nível superior têm até às 12h da próxima segunda-feira, 9, para se inscreverem no processo seletivo para estagiários da Prefeitura de Franca. As oportunidades, gerenciadas pelo Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), oferecem bolsas-auxílio que podem chegar a R$ 1.388,27, além de auxílio-transporte.
Cursos contemplados
Há vagas para diversas áreas de formação, incluindo:
- Administração e Gestão: Administração Pública, Economia, Relações Internacionais, Tecnologia em Secretariado, Gestão Empresarial.
- Comunicação e Artes: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing Digital, Design Gráfico, Design de Moda, Relações Públicas.
- Engenharias e Agrárias: Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia de Produção, Medicina Veterinária, Tecnologia em Agronegócio.
- Saúde e Humanas: Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Biomedicina, Nutrição.
- Tecnologia: Ciências da Computação.
Como funciona a prova
A inscrição é gratuita pelo site do Ciee. Um detalhe importante é que a prova é online e deve ser realizada dentro da própria plataforma.
Ao iniciar o teste, o candidato terá 2 minutos para responder cada questão. Se o tempo esgotar, o sistema pula automaticamente para a próxima pergunta. São 30 questões (20 de Português e 10 de Conhecimentos Gerais).
Valores e Benefícios
- 4 horas diárias: Bolsa de R$ 925,51.
- 6 horas diárias: Bolsa de R$ 1.388,27.
- Benefício extra: Auxílio-transporte integral (50 passes/mês).
Para assumir a vaga, o estudante não pode estar cursando o último ano da faculdade e o contrato mínimo deve ser de 6 meses. Quem já estagiou por dois anos na Prefeitura não pode participar.
O gabarito será divulgado no dia 10 de fevereiro.
