Últimos dias para inscrição em estágio na Prefeitura de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Estágio oferece bolsas-auxílio que podem chegar a R$ 1.388,27, além de auxílio-transporte

Estudantes de nível superior têm até às 12h da próxima segunda-feira, 9, para se inscreverem no processo seletivo para estagiários da Prefeitura de Franca. As oportunidades, gerenciadas pelo Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), oferecem bolsas-auxílio que podem chegar a R$ 1.388,27, além de auxílio-transporte.

Cursos contemplados

Há vagas para diversas áreas de formação, incluindo:

  • Administração e Gestão: Administração Pública, Economia, Relações Internacionais, Tecnologia em Secretariado, Gestão Empresarial.
  • Comunicação e Artes: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing Digital, Design Gráfico, Design de Moda, Relações Públicas.
  • Engenharias e Agrárias: Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia de Produção, Medicina Veterinária, Tecnologia em Agronegócio.
  • Saúde e Humanas: Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Biomedicina, Nutrição.
  • Tecnologia: Ciências da Computação.

Como funciona a prova

A inscrição é gratuita pelo site do Ciee. Um detalhe importante é que a prova é online e deve ser realizada dentro da própria plataforma.

Ao iniciar o teste, o candidato terá 2 minutos para responder cada questão. Se o tempo esgotar, o sistema pula automaticamente para a próxima pergunta. São 30 questões (20 de Português e 10 de Conhecimentos Gerais).

Valores e Benefícios

  • 4 horas diárias: Bolsa de R$ 925,51.
  • 6 horas diárias: Bolsa de R$ 1.388,27.
  • Benefício extra: Auxílio-transporte integral (50 passes/mês).

Para assumir a vaga, o estudante não pode estar cursando o último ano da faculdade e o contrato mínimo deve ser de 6 meses. Quem já estagiou por dois anos na Prefeitura não pode participar.

O gabarito será divulgado no dia 10 de fevereiro.

Link para inscrição: https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico

