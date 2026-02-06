Estudantes de nível superior têm até às 12h da próxima segunda-feira, 9, para se inscreverem no processo seletivo para estagiários da Prefeitura de Franca. As oportunidades, gerenciadas pelo Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), oferecem bolsas-auxílio que podem chegar a R$ 1.388,27, além de auxílio-transporte.

Cursos contemplados

Há vagas para diversas áreas de formação, incluindo:

Administração e Gestão: Administração Pública, Economia, Relações Internacionais, Tecnologia em Secretariado, Gestão Empresarial.

Comunicação e Artes: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing Digital, Design Gráfico, Design de Moda, Relações Públicas.

Engenharias e Agrárias: Agronomia, Engenharia Agronômica, Engenharia de Produção, Medicina Veterinária, Tecnologia em Agronegócio.

Saúde e Humanas: Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Biomedicina, Nutrição.

Tecnologia: Ciências da Computação.

Como funciona a prova

A inscrição é gratuita pelo site do Ciee. Um detalhe importante é que a prova é online e deve ser realizada dentro da própria plataforma.