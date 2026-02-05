06 de fevereiro de 2026
Homem furta caixa de ferramentas de carro na Zona Leste de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Homem empurrando bicicleta antes de cometer o furto no Jardim Paulista, em Franca
Um homem foi filmado furtando uma caixa de ferramentas que estava dentro do porta-malas de um carro estacionado na manhã desta quarta-feira, 5, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no Jardim Paulista, na região Leste de Franca.

As imagens mostram o suspeito subindo a avenida no sentido do Jardim Brasilândia enquanto empurrava uma bicicleta. Em determinado momento, ele percebeu um veículo estacionado, se aproximou, abriu o porta-malas e retirou a caixa de ferramentas que estava no interior do carro.

Na sequência, o homem fugiu levando o material furtado.

O proprietário do veículo só percebeu que havia sido vítima do crime quando precisou utilizar as ferramentas e notou que elas não estavam mais no porta-malas.

Quem tiver informações sobre a identidade ou o paradeiro do suspeito pode acionar o telefone 190 ou fazer denúncia anônima pelo 181 (Disque-Denúncia).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

