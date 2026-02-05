Um homem foi filmado furtando uma caixa de ferramentas que estava dentro do porta-malas de um carro estacionado na manhã desta quarta-feira, 5, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no Jardim Paulista, na região Leste de Franca.
As imagens mostram o suspeito subindo a avenida no sentido do Jardim Brasilândia enquanto empurrava uma bicicleta. Em determinado momento, ele percebeu um veículo estacionado, se aproximou, abriu o porta-malas e retirou a caixa de ferramentas que estava no interior do carro.
Na sequência, o homem fugiu levando o material furtado.
O proprietário do veículo só percebeu que havia sido vítima do crime quando precisou utilizar as ferramentas e notou que elas não estavam mais no porta-malas.
Quem tiver informações sobre a identidade ou o paradeiro do suspeito pode acionar o telefone 190 ou fazer denúncia anônima pelo 181 (Disque-Denúncia).
O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.