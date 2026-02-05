Um homem foi encontrado morto dentro de uma casa aparentemente abandonada na manhã desta quinta-feira, 5, no centro de Patrocínio Paulista. O caso é investigado como morte suspeita e pode ser homicídio, já que foi encontrado sangue no local.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima informar que havia um corpo dentro de uma casa localizada na rua Treze de Maio.
No local, os policiais constataram que o imóvel, assim como a residência ao lado, estaria abandonado e seria frequentado por usuários de drogas.
Como o portão estava trancado e ninguém atendeu aos chamados, os policiais precisaram arrombar a entrada. Dentro da casa, o corpo foi encontrado de bruços sobre um colchão, em um dos cômodos do imóvel.
Ainda de acordo com o registro policial, a vítima estava em avançado estado de decomposição e não foi identificada.
Os policias perceberam um ferimento na parte de trás da cabeça que aparentava ser um corte. No imóvel ao lado, havia manchas de uma substância semelhante a sangue.
A perícia foi acionada e esteve no local para realizar os trabalhos técnicos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passará por exame necroscópico e coleta de impressões digitais para tentar identificar a vítima e esclarecer a causa da morte.
O caso foi registrado como encontro de cadáver e morte suspeita, e será investigado pela Polícia Civil de Patrocínio Paulista.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.