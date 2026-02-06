06 de fevereiro de 2026
CARNAVAL 2026

Franca sem bloquinhos? Prefeitura diz que não recebeu pedidos

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Redes Sociais
Bloco Cangoma, em desfile no centro da cidade de Franca
Bloco Cangoma, em desfile no centro da cidade de Franca

A Prefeitura de Franca informou, nessa quinta-feira, 5, que não há registros de solicitação de espaços públicos para a realização de eventos carnavalescos neste ano. A informação foi confirmada pela administração municipal após questionamento sobre a programação oficial para o período.

Com isso, a cidade deve permanecer, mais uma vez, sem uma festa pública organizada ou apoiada diretamente pelo poder público durante o Carnaval.

Segundo a Prefeitura, até o momento, nenhum pedido formal foi protocolado por entidades, blocos, associações ou organizadores interessados em utilizar áreas públicas para desfiles, shows ou atividades ligadas à folia.

Ausência de Carnaval oficial já é realidade em Franca

A falta de eventos carnavalescos promovidos pela Prefeitura não é recente. O último desfile das escolas de samba ocorreu em 2020, pouco antes do início das restrições sanitárias impostas pela pandemia da covid-19. Desde então, a cidade não retomou o modelo tradicional, com passarela, arquibancadas e programação regular.

Mesmo após o fim das medidas mais rígidas, os desfiles não voltaram a ser realizados, e o Carnaval local passou a depender de iniciativas privadas.

