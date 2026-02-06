A Prefeitura de Franca informou, nessa quinta-feira, 5, que não há registros de solicitação de espaços públicos para a realização de eventos carnavalescos neste ano. A informação foi confirmada pela administração municipal após questionamento sobre a programação oficial para o período.

Com isso, a cidade deve permanecer, mais uma vez, sem uma festa pública organizada ou apoiada diretamente pelo poder público durante o Carnaval.

Segundo a Prefeitura, até o momento, nenhum pedido formal foi protocolado por entidades, blocos, associações ou organizadores interessados em utilizar áreas públicas para desfiles, shows ou atividades ligadas à folia.

Ausência de Carnaval oficial já é realidade em Franca