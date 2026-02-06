O novo modelo da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) está sendo implementado de forma gradual no Estado de São Paulo e já provoca dúvidas nos candidatos em cidades como Franca, onde parte das mudanças anunciadas ainda não entrou em vigor.

Uma jovem francana, que preferiu não se identificar, procurou a reportagem do portal GCN/Sampi e alegou ter sido prejudicada durante o exame prático de direção. Ela realizou todo o processo em uma autoescola localizada na Vila Rezende e fez a prova no fim de janeiro.

A candidata acreditava que já estava valendo o novo critério de pontuação, que prevê reprovação apenas acima de 10 pontos, o que não havia sido oficialmente implementado naquele momento.