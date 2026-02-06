O novo modelo da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) está sendo implementado de forma gradual no Estado de São Paulo e já provoca dúvidas nos candidatos em cidades como Franca, onde parte das mudanças anunciadas ainda não entrou em vigor.
Uma jovem francana, que preferiu não se identificar, procurou a reportagem do portal GCN/Sampi e alegou ter sido prejudicada durante o exame prático de direção. Ela realizou todo o processo em uma autoescola localizada na Vila Rezende e fez a prova no fim de janeiro.
A candidata acreditava que já estava valendo o novo critério de pontuação, que prevê reprovação apenas acima de 10 pontos, o que não havia sido oficialmente implementado naquele momento.
“Eu já fiz a prova com as mudanças, sem baliza, e alguns alunos já fizeram (a prova) com o carro automático. Eu questionei sobre os dez pontos, que iam vir com essas mudanças já, porém foi isso que eles me falaram (que as normas ainda não estavam valendo)”, disse a jovem.
Ao GCN/Sampi, o Detran-SP confirmou o que a autoescola disse à candidata. O órgão informou que as alterações seguem as diretrizes da Resolução nº 1.020/2025 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e que a aplicação das novas normas ocorre de forma gradual em todo o país.
“Embora algumas alterações já estejam em vigor, como a possibilidade de realização do exame prático em veículo automático e a retirada da baliza, a aplicação do novo critério de pontuação ainda depende de ajustes operacionais e da consolidação das orientações técnicas”, disse o órgão.
Ainda segundo o Detran-SP, o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, elaborado pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) e que detalha a aplicação dos novos procedimentos, foi encaminhado aos Detrans estaduais apenas no último domingo, 1º, o que impacta diretamente a adoção integral das mudanças.
O que já foi implementado no processo de habilitação
De acordo com informações divulgadas no site do Detran-SP, algumas normas do novo modelo de CNH já estão em vigor no Estado. Entre elas, estão a simplificação do processo, que deixa de ser burocrático, e o fim do prazo máximo de 12 meses para conclusão da habilitação.
O curso teórico deixou de ter carga horária mínima obrigatória e pode ser realizado de forma on-line pelo aplicativo CNH do Brasil. O exame teórico passou a ter duração de até 60 minutos, com redução do número mínimo de acertos de 21 para 20 questões. Certificados teóricos e práticos passaram a ser emitidos exclusivamente em formato digital.
As aulas práticas, que antes exigiam 20 horas obrigatórias, agora exigem no mínimo duas horas, ficando a critério do candidato realizar aulas adicionais. O acompanhamento do processo também passou a ser digital.
Outra mudança já em vigor é a redução de custos, com a avaliação de aptidão física e mental e a avaliação psicológica passando a custar R$ 90 cada uma, totalizando R$ 180. O exame prático pode ser realizado em veículo automático, sem obrigatoriedade da prova de baliza, e o credenciamento de instrutores autônomos já está liberado.
Também foi anunciada a renovação automática da habilitação para condutores com menos de 70 anos que não tenham cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses.
O que ainda não entrou em vigor
Apesar de as mudanças já implementadas, outras normas seguem com status de “em andamento” no site do Detran-SP. Entre elas, estão a atualização do sistema de pontuação do exame prático, incluindo a redefinição de faltas eliminatórias e critérios de reprovação.
O banco de questões das provas teóricas também passa por atualização, assim como o processo que prevê o fim da obrigatoriedade da emissão da CNH física. A integração entre os sistemas do Detran-SP e o sistema nacional ainda está em fase de implementação.
Além disso, o candidato ainda não pode agendar o exame prático de forma autônoma, sendo necessária a intermediação da autoescola.
Todas as informações sobre o novo modelo de habilitação, valores, etapas do processo e dúvidas frequentes estão disponíveis no site oficial do Detran-SP.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.