O lobo-guará que mobilizou equipes de resgate na última semana na região de Orlândia já está de volta ao seu habitat natural. Após passar por um período de reabilitação no Cetras (Centro de Triagem de Animais Silvestres) do Morro do São Bento, em Ribeirão Preto, o animal foi solto na tarde desta quinta-feira, 5, em uma região de mata de São Joaquim da Barra.

O animal havia sido encontrado no dia 26 de janeiro, caído às margens da rodovia Altino Arantes (SP-351), no trecho entre Orlândia e Morro Agudo. Com suspeita de atropelamento, o lobo estava debilitado e foi socorrido graças ao alerta de um motorista. Na ocasião, uma força-tarefa composta pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e o Projeto Urutau garantiu os primeiros socorros.

A operação de retorno à natureza contou com a união de diversas frentes: a Polícia Militar Ambiental de Ribeirão Preto (4ª Companhia do 4º Batalhão), representada pelos cabos PM Fabiana e Lucchesi, o Meio Ambiente e a Defesa Civil de Morro Agudo, além dos especialistas do Projeto Urutau. Toda a ação foi filmada pelas equipes, mostrando o animal saudável retornando à natureza.