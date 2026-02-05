06 de fevereiro de 2026
Câmeras flagram furto de moto na rua Prudente de Morais

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Reprodução/WhatsApp/GCN
Homem furtanto Honda CG 125 na Cidade Nova
Homem furtanto Honda CG 125 na Cidade Nova

Um crime registrado por câmeras de monitoramento nesta quinta-feira, 5, serve de alerta para proprietários de veículos na região da Cidade Nova, em Franca. Uma motocicleta Honda CG 125, ano 1999, foi furtada em plena luz do dia na rua Prudente de Morais, altura do numeral 909.

As imagens mostram o suspeito - um homem vestindo roupa e boné pretos - caminhando pela via com tranquilidade. Ele para próximo a algumas motocicletas estacionadas, observa a movimentação para garantir que não está sendo vigiado e escolhe o alvo. Em seguida, o homem retira a moto da vaga e foge do local empurrando o veículo pela rua até pegar no tranco.

A motocicleta furtada possui a placa CSH3F47. O proprietário solicita a ajuda da comunidade para localizar o veículo, que é utilizado como meio de transporte e trabalho.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da moto ou sobre a identidade do suspeito pode entrar em contato com as autoridades:

  • Polícia Militar: 190
  • Polícia Civil (Disque Denúncia): 181

