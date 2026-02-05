A Polícia Civil da Seccional de São Joaquim da Barra deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 4, a Operação Pré-Carnaval, uma grande ação integrada de combate ao tráfico de drogas na região. A operação contou com o apoio do Canil da Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto e da GCM de Orlândia e resultou na prisão de cinco homens.

A ofensiva é resultado de semanas de investigação minuciosa conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), que tinha como objetivo desmantelar uma associação criminosa estruturada para o tráfico de drogas, com atuação direta nos municípios de São Joaquim da Barra e Orlândia.

Investigação começou após denúncias anônimas

As investigações tiveram início após a Polícia Civil receber diversas denúncias anônimas relatando a prática frequente do tráfico de entorpecentes nas duas cidades. Diante das informações, a equipe da Dise passou a realizar diligências para confirmar a veracidade das denúncias e identificar os envolvidos.