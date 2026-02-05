A Polícia Civil da Seccional de São Joaquim da Barra deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 4, a Operação Pré-Carnaval, uma grande ação integrada de combate ao tráfico de drogas na região. A operação contou com o apoio do Canil da Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto e da GCM de Orlândia e resultou na prisão de cinco homens.
A ofensiva é resultado de semanas de investigação minuciosa conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), que tinha como objetivo desmantelar uma associação criminosa estruturada para o tráfico de drogas, com atuação direta nos municípios de São Joaquim da Barra e Orlândia.
Investigação começou após denúncias anônimas
As investigações tiveram início após a Polícia Civil receber diversas denúncias anônimas relatando a prática frequente do tráfico de entorpecentes nas duas cidades. Diante das informações, a equipe da Dise passou a realizar diligências para confirmar a veracidade das denúncias e identificar os envolvidos.
Durante o trabalho investigativo, os policiais passaram a monitorar as redes sociais dos suspeitos, especialmente perfis no Instagram. As postagens chamaram a atenção dos investigadores.
Drogas anunciadas como 'lojinha online'
Segundo a Polícia Civil, os investigados utilizavam as redes sociais para divulgar e oferecer drogas, empregando termos como “lojinha online”, expressão comumente usada no meio criminoso para indicar a disponibilidade de entorpecentes para venda.
Além disso, em diversas publicações, os suspeitos ostentavam drogas, balanças de precisão e até arma de fogo, reforçando os indícios da prática do tráfico e demonstrando a periculosidade do grupo. As imagens e registros passaram a integrar o relatório de investigação.
Com base no robusto conjunto de provas, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela expedição de cinco mandados de busca e apreensão, que foram integralmente deferidos.
Na manhã desta terça-feira, os mandados foram cumpridos pelas equipes da Dise, resultando em, quatro pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas e uma pessoa conduzida por crime de menor potencial ofensivo.
Durante as buscas nos endereços alvos da operação, os policiais apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes e materiais ligados ao tráfico, entre eles, dois quilos de maconha, 102 gramas de cocaína, 1.113 eppendorfs vazios, cinco aparelhos celulares, R$ 577 em dinheiro, um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, cinquenta sacos plásticos tipo zip lock com resquícios de drogas, um prato e uma colher com resíduos de entorpecentes.
Todo o material apreendido será periciado e utilizado no aprofundamento das investigações.
As quatro pessoas presas em flagrante foram encaminhadas à Cadeia Pública de São Joaquim da Barra, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos na associação criminosa.
