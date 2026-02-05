Esta quinta-feira, 5, marcou o início de uma nova jornada para cerca de 16,2 mil alunos da rede municipal de ensino de Franca. O retorno às salas de aula aconteceu em 49 unidades escolares, seguindo o cronograma da Secretaria de Educação para o ano letivo de 2026.
Na Escola Municipal "Professor Hélio Paulino Pinto", o clima foi de celebração. A diretora Debora Melo, junto a professores e funcionários, organizou uma recepção calorosa para acolher as crianças e as famílias.
O destaque ficou para a presença de palhaços - interpretados pelas professoras Elaine Muniz e Maryssol -, que garantiram sorrisos e distribuíram balas para os pequenos. “Tudo foi preparado pensando na alegria e no bem-estar dos nossos alunos”, destacou a equipe escolar.
Cronograma e datas importantes
A Secretaria de Educação reforça que o calendário para 2026 já está estabelecido:
- Primeiro semestre: termina em 8 de julho.
- Recesso de inverno: de 9 a 26 de julho.
- Retorno no segundo semestre: 27 de julho.
- Encerramento do ano: 23 de dezembro.
Não haverá aulas nos dias 2 de março e 7 de agosto, datas reservadas para planejamento e replanejamento interno das equipes escolares.
