Esta quinta-feira, 5, marcou o início de uma nova jornada para cerca de 16,2 mil alunos da rede municipal de ensino de Franca. O retorno às salas de aula aconteceu em 49 unidades escolares, seguindo o cronograma da Secretaria de Educação para o ano letivo de 2026.

Na Escola Municipal "Professor Hélio Paulino Pinto", o clima foi de celebração. A diretora Debora Melo, junto a professores e funcionários, organizou uma recepção calorosa para acolher as crianças e as famílias.

O destaque ficou para a presença de palhaços - interpretados pelas professoras Elaine Muniz e Maryssol -, que garantiram sorrisos e distribuíram balas para os pequenos. “Tudo foi preparado pensando na alegria e no bem-estar dos nossos alunos”, destacou a equipe escolar.

Cronograma e datas importantes