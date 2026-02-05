O atacante Jhonata Faleiros foi o autor do gol que garantiu a primeira vitória da Francana no Campeonato Paulista da Série A3. O triunfo por 1 a 0 sobre o Desportivo Brasil, nesta quarta-feira, 4, no estádio municipal “Dr. Lancha Filho”, em Franca, teve um ingrediente especial: o lance decisivo foi marcado de bicicleta e tirou a Veterana da zona de rebaixamento da competição.

O golaço de Jhonata, de 24 anos, nascido na própria cidade de Franca, foi parecido com o gol do lateral esquerdo Da Silva, anotado em 2002, que lhe rendeu uma homenagem denominada “Gol de Placa”, no “Lanchão”. Na ocasião, Da Silva aplicou uma bicicleta contra o Bragantino, em um lance um pouco mais pela direita da entrada da área, anotando o segundo gol da Veterana, na vitória por 3 a 2. O primeiro gol foi marcado pelo volante Daniel Aurélio e o terceiro pelo goleador Tico Mineiro.

Jhonata, que também disputou a última edição da Copa Paulista pela Francana, dividiu a alegria com seus colegas após o jogo. “Fui muito feliz no lance e muito mais feliz por poder ajudar o grupo. A gente sabia que precisávamos dessa vitória”, disse.