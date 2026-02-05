O Tribunal do Júri de Franca condenou, na manhã desta quinta-feira, 5, Alexandre Júnior da Silva Sousa, de 35 anos, a 26 anos e oito meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da companheira Fernanda Cristina de Souza, de 37 anos. O crime foi enquadrado como feminicídio, com a qualificadora de meio cruel.

O julgamento teve início por volta das 9h e foi encerrado próximo das 11h30, quando a decisão dos jurados foi anunciada. Não teve testemunhas no júri. Alexandre estava preso desde o crime, ocorrido em julho do ano passado, no bairro Parque Vicente Leporace, na região Norte de Franca.

Segundo a polícia e laudo do IML (Instituto Médico Legal), Fernanda foi morta por asfixia, dentro do apartamento onde o casal vivia.