Aos 81 anos, a escritora Marlene Becker transforma memória, sensibilidade e reflexão em literatura no livro Entre a Razão e a Loucura, obra que nasce do encontro entre experiências pessoais, história coletiva e inquietações humanas profundas. A publicação será lançada nesta sexta-feira, 6, em evento no salão nobre da OAB Franca, localizado na avenida Major Nicácio, 2.400, às 19h.

Ao Portal GCN/Sampi, Marlene Becker revela que sua escrita não surge do acaso, mas de uma construção que atravessa gerações, vivências e silêncios acumulados ao longo da vida. “Este texto nasceu comigo, com a minha geração, meus antepassados, minha história”, afirma, ao explicar que toda criação carrega marcas do tempo, do contexto social e das relações humanas.

Para a autora, nenhum texto nasce isolado. Escrever é permitir que pensamentos conscientes e inconscientes encontrem forma no papel. "Mesmo quando parte desse processo permanece misterioso." Segundo ela, o que não se sabe também faz parte da obra, escorrendo, às vezes, como “uma gota” capaz de iluminar - ou desafiar - a compreensão do leitor.