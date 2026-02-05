Sou professora desde 2008. Minha primeira experiência na rede estadual de São Paulo foi tão traumática que me manteve afastada da sala de aula por dez anos.

A escola em que eu trabalhava, no meu próprio bairro, carregava uma má fama antiga. Logo ao chegar, estranhei a rotina de inspecionar mochilas dos alunos antes da saída, medida adotada após uma “guerra de maçãs” que havia causado danos a bens de profissionais e moradores da comunidade.

Em apenas cinco semanas como professora substituta, atravessei uma sucessão de episódios que adoeceriam qualquer trabalhador: uma sala de professores tomada por conflitos e desconfiança; uma ameaça de bomba no banheiro; uma briga quase generalizada no intervalo; e conversas de crianças de 12 anos explicando os inomináveis “negócios de família” que, segundo elas, garantiriam mais dinheiro e qualidade de vida do que estudar ou trabalhar. E, naquele contexto, elas não estavam erradas.