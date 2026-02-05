A GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca apreendeu uma motocicleta, R$ 920 em dinheiro e um telefone celular após uma fuga em alta velocidade registrada na tarde de quarta-feira, 4, durante patrulhamento preventivo na região central da cidade. O suspeito, já conhecido nos meios policiais, desobedeceu ordem de parada, percorreu diversas ruas na contramão, colocando pedestres e motoristas em risco, antes de ser abordado e detido pela equipe.
De acordo com a GCM, a equipe avistou um indivíduo já conhecido nos meios policiais que, ao perceber a presença da viatura, se dirigiu rapidamente a uma motocicleta estacionada na rua Monsenhor Rosa e deixou o local. Pouco depois, ainda pela mesma via, ao parar em um semáforo, os guardas deram ordem de parada, que foi ignorada.
O condutor empreendeu fuga, transitando na contramão pelas ruas Tiradentes e Major Claudiano, colocando em risco pedestres e outros motoristas, inclusive nas proximidades de uma escola.
A abordagem foi concluída na rua Major Claudiano, onde o suspeito tentou jogar a motocicleta sobre a calçada, sendo rapidamente contido pela equipe. Durante revista pessoal, os guardas encontraram R$ 920 em dinheiro e um aparelho celular. O homem também não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Questionado sobre a procedência da motocicleta, o abordado afirmou ter adquirido o veículo de terceiros, mas não soube informar o nome do proprietário nem de quem constava no registro. Em consulta, foi verificado que a moto está registrada no município de Barretos, sem que houvesse, até o momento, registro de furto ou roubo.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência e determinou a apreensão da motocicleta, do celular e do dinheiro, que passarão por perícia para apuração dos fatos. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi liberado.
A ocorrência contou com o apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal e com imagens do acompanhamento registradas pela Central de Monitoramento do município.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.