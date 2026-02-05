A GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca apreendeu uma motocicleta, R$ 920 em dinheiro e um telefone celular após uma fuga em alta velocidade registrada na tarde de quarta-feira, 4, durante patrulhamento preventivo na região central da cidade. O suspeito, já conhecido nos meios policiais, desobedeceu ordem de parada, percorreu diversas ruas na contramão, colocando pedestres e motoristas em risco, antes de ser abordado e detido pela equipe.

De acordo com a GCM, a equipe avistou um indivíduo já conhecido nos meios policiais que, ao perceber a presença da viatura, se dirigiu rapidamente a uma motocicleta estacionada na rua Monsenhor Rosa e deixou o local. Pouco depois, ainda pela mesma via, ao parar em um semáforo, os guardas deram ordem de parada, que foi ignorada.

O condutor empreendeu fuga, transitando na contramão pelas ruas Tiradentes e Major Claudiano, colocando em risco pedestres e outros motoristas, inclusive nas proximidades de uma escola.