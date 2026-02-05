Veja o obituário desta quinta-feira, 5, em Franca:
Nome: Flávia Matos Borges
Idade: 44 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Aparecida de Paula Maldonado
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Wilson Afonso de Queiroz
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Pedregulho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Idair Martins Lombarde
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 16h
