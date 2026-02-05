Veja o obituário desta quinta-feira, 5, em Franca:

Nome: Flávia Matos Borges

Idade: 44 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Aparecida de Paula Maldonado

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h