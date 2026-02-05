Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quinta-feira, 5, no bairro Belvedere Bandeirante, em Franca. A colisão aconteceu por volta das 7h, em um horário de grande fluxo de veículos pela avenida São Vicente, nas proximidades da rotatória que liga a via à avenida Emílio Paludetto.

Segundo informações apuradas no local, o trânsito estava congestionado e os veículos seguiam lentamente pela avenida para aguardar a passagem na rotatória. Motoristas que ficaram na fila mantiveram o cruzamento com a rua Terezinha Komuro livre, permitindo a saída de veículos daquela via.

No momento em que um Renault Logan branco atravessava a avenida São Vicente, passando entre os carros parados, um motociclista que seguia pela avenida acabou se envolvendo na colisão. O motociclista trafegava pelo corredor entre os veículos, quando um não teria percebido o outro a tempo.