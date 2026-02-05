Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quinta-feira, 5, no bairro Belvedere Bandeirante, em Franca. A colisão aconteceu por volta das 7h, em um horário de grande fluxo de veículos pela avenida São Vicente, nas proximidades da rotatória que liga a via à avenida Emílio Paludetto.
Segundo informações apuradas no local, o trânsito estava congestionado e os veículos seguiam lentamente pela avenida para aguardar a passagem na rotatória. Motoristas que ficaram na fila mantiveram o cruzamento com a rua Terezinha Komuro livre, permitindo a saída de veículos daquela via.
No momento em que um Renault Logan branco atravessava a avenida São Vicente, passando entre os carros parados, um motociclista que seguia pela avenida acabou se envolvendo na colisão. O motociclista trafegava pelo corredor entre os veículos, quando um não teria percebido o outro a tempo.
Com o impacto, o motociclista, que conduzia uma moto vermelha, foi arremessado por cima do carro e caiu do outro lado da via, chamando a atenção de quem passava pelo local.
Apesar do susto e da violência da batida, testemunhas relataram que o motociclista aparentava estar bem e consciente após o acidente. Não há informações sobre encaminhamento ao hospital até o momento.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
APARECIDO DONIZETE NUNES 4 horas atrásO Motorista Francano tem ser Estudado pela NASA.