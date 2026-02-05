A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abriu as inscrições para o Vestibular 2026. Para o polo de Franca, estão sendo oferecidas 134 vagas em cursos de ensino superior totalmente gratuitos e na modalidade EAD (Ensino a Distância).

As oportunidades no município estão divididas em três eixos básicos de ingresso:

Eixo de Licenciatura (50 vagas): Opções de Letras, Matemática e Pedagogia.

Eixo de Computação (42 vagas): Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial.

Eixo de Negócios e Produção (42 vagas): Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

A grande novidade para 2026 é o Bacharelado em Inteligência Artificial. O curso capacita o aluno para projetar e gerenciar modelos de IA em contextos como automação e sistemas preditivos. "Conhecer e usar o potencial da IA é essencial para qualquer país que queira se desenvolver", afirma Marcos Borges, presidente da Univesp.