A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abriu as inscrições para o Vestibular 2026. Para o polo de Franca, estão sendo oferecidas 134 vagas em cursos de ensino superior totalmente gratuitos e na modalidade EAD (Ensino a Distância).
As oportunidades no município estão divididas em três eixos básicos de ingresso:
- Eixo de Licenciatura (50 vagas): Opções de Letras, Matemática e Pedagogia.
- Eixo de Computação (42 vagas): Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial.
- Eixo de Negócios e Produção (42 vagas): Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.
A grande novidade para 2026 é o Bacharelado em Inteligência Artificial. O curso capacita o aluno para projetar e gerenciar modelos de IA em contextos como automação e sistemas preditivos. "Conhecer e usar o potencial da IA é essencial para qualquer país que queira se desenvolver", afirma Marcos Borges, presidente da Univesp.
O valor da inscrição é de R$ 47,50, mas os candidatos têm apenas até esta sexta-feira, 6 de fevereiro (às 23h59), para solicitar a isenção ou redução de 50% da taxa.
Podem pedir o benefício inscritos no CadÚnico ou estudantes (ensino médio/cursinho/superior) que recebam menos de 2 salários mínimos ou estejam desempregados.
Cronograma e como se inscrever
- Inscrições gerais: até 11/3 pelo site
vestibular.univesp.br .
- Prova: dia 26/4, às 13h.
- Locais de prova: divulgados em 15/4.
- Início das aulas: final de junho de 2026.
Não há limite de idade para participar, bastando ter concluído o ensino médio. As notas do Enem (2023, 2024 e 2025) podem ser usadas para compor a pontuação final.
