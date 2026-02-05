05 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

Univesp abre 134 vagas para cursos superiores gratuitos em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Governo de SP
A prova, composta por questões objetivas e redação, será realizada no dia 26 de abril, às 13h
A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) abriu as inscrições para o Vestibular 2026. Para o polo de Franca, estão sendo oferecidas 134 vagas em cursos de ensino superior totalmente gratuitos e na modalidade EAD (Ensino a Distância).

As oportunidades no município estão divididas em três eixos básicos de ingresso:

  • Eixo de Licenciatura (50 vagas): Opções de Letras, Matemática e Pedagogia.
  • Eixo de Computação (42 vagas): Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial.
  • Eixo de Negócios e Produção (42 vagas): Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

A grande novidade para 2026 é o Bacharelado em Inteligência Artificial. O curso capacita o aluno para projetar e gerenciar modelos de IA em contextos como automação e sistemas preditivos. "Conhecer e usar o potencial da IA é essencial para qualquer país que queira se desenvolver", afirma Marcos Borges, presidente da Univesp.

O valor da inscrição é de R$ 47,50, mas os candidatos têm apenas até esta sexta-feira, 6 de fevereiro (às 23h59), para solicitar a isenção ou redução de 50% da taxa.

Podem pedir o benefício inscritos no CadÚnico ou estudantes (ensino médio/cursinho/superior) que recebam menos de 2 salários mínimos ou estejam desempregados.

Cronograma e como se inscrever

  • Inscrições gerais: até 11/3 pelo site vestibular.univesp.br.
  • Prova: dia 26/4, às 13h.
  • Locais de prova: divulgados em 15/4.
  • Início das aulas: final de junho de 2026.

Não há limite de idade para participar, bastando ter concluído o ensino médio. As notas do Enem (2023, 2024 e 2025) podem ser usadas para compor a pontuação final.

