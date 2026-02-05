Os amantes da bicicleta em Franca têm dois compromissos marcados nesta semana. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura e em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, realiza nesta quinta-feira, 5, mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno.

A concentração acontece às 19h15, no Poliesportivo, com saída prevista para as 19h30. O evento é aberto a toda a população, bastando comparecer com a bicicleta e equipamentos de proteção.

O trajeto urbano passará por vias importantes, como as avenidas Antônio Barbosa Filho (córrego dos Bagres), Paulino Pucci e Dom Pedro I. O grupo seguirá até a região da Unesp (Av. Eufrásia Monteiro Petráglia) e Av. Adhemar de Barros, retornando pelas avenidas Hugo Betarello, Santa Cruz e Champagnat, até a chegada final ao Póli.

Pedal Rural