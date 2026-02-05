05 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca

PREPARE-SE

Arrastão da Dengue percorre São José e Vila Santa Cruz no sábado

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Equipes da Prefeitura durante último Arrastão da Dengue, em Franca
Equipes da Prefeitura durante último Arrastão da Dengue, em Franca

Franca realiza neste sábado, 7, mais uma edição do Arrastão da Dengue. Desta vez, a ação atenderá partes dos bairros São José e Vila Santa Cruz.

A partir das 8 horas, os caminhões e agentes percorrerão vias importantes, incluindo as avenidas Ismael Alonso y Alonso, Major Nicácio e Santa Cruz, além de ruas como Dr. José Carlos Rosa e Arnulfo de Lima.

O que fazer?

A orientação é que os moradores façam uma varredura em seus quintais e coloquem os materiais inservíveis na calçada na noite de sexta-feira, 6, ou nas primeiras horas de sábado. O objetivo é recolher objetos que acumulam água, como:

  • Latas e garrafas;
  • Vasos e potes;
  • Pneus (exceto de comércios) e baldes.

As equipes não entrarão nas casas e não recolherão móveis, entulhos de construção ou pneus de borracharias. Para móveis velhos (sofás, armários), o morador deve acionar a Recolha Agendada, pelo telefone 0800 591 6842.

Cenário Epidemiológico

Até o momento, Franca registra 143 casos de dengue neste ano, sem óbitos. "O combate à dengue é dever de todos. Peço que os moradores nos auxiliem eliminando os criadouros", reforçou a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas.

Em caso de chuva forte, a ação será cancelada.

