Franca realiza neste sábado, 7, mais uma edição do Arrastão da Dengue. Desta vez, a ação atenderá partes dos bairros São José e Vila Santa Cruz.

A partir das 8 horas, os caminhões e agentes percorrerão vias importantes, incluindo as avenidas Ismael Alonso y Alonso, Major Nicácio e Santa Cruz, além de ruas como Dr. José Carlos Rosa e Arnulfo de Lima.

O que fazer?

A orientação é que os moradores façam uma varredura em seus quintais e coloquem os materiais inservíveis na calçada na noite de sexta-feira, 6, ou nas primeiras horas de sábado. O objetivo é recolher objetos que acumulam água, como: