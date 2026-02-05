Franca realiza neste sábado, 7, mais uma edição do Arrastão da Dengue. Desta vez, a ação atenderá partes dos bairros São José e Vila Santa Cruz.
A partir das 8 horas, os caminhões e agentes percorrerão vias importantes, incluindo as avenidas Ismael Alonso y Alonso, Major Nicácio e Santa Cruz, além de ruas como Dr. José Carlos Rosa e Arnulfo de Lima.
O que fazer?
A orientação é que os moradores façam uma varredura em seus quintais e coloquem os materiais inservíveis na calçada na noite de sexta-feira, 6, ou nas primeiras horas de sábado. O objetivo é recolher objetos que acumulam água, como:
- Latas e garrafas;
- Vasos e potes;
- Pneus (exceto de comércios) e baldes.
As equipes não entrarão nas casas e não recolherão móveis, entulhos de construção ou pneus de borracharias. Para móveis velhos (sofás, armários), o morador deve acionar a Recolha Agendada, pelo telefone 0800 591 6842.
Cenário Epidemiológico
Até o momento, Franca registra 143 casos de dengue neste ano, sem óbitos. "O combate à dengue é dever de todos. Peço que os moradores nos auxiliem eliminando os criadouros", reforçou a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas.
Em caso de chuva forte, a ação será cancelada.
