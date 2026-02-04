Com um gol aos 47 segundos de partida, a Francana venceu o Desportivo Brasil, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 4, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, o "Lanchão", em Franca, pela quarta rodada do Campeonato Paulista Série A3. A vitória fez com que a Veterana somasse três pontos e deixasse a zona de rebaixamento.

Logo no começo do jogo, a Francana atacou pela direita e, após ganhar um lateral, Matheus Bolt jogou a bola na área. Bruno Henrique escorou de cabeça e Jhonata acertou uma bicicleta abrindo o marcador.

Depois de sofrer o gol, o Desportivo tentou sair ao ataque, com Vinícius perdendo grande chance cara a cara com o goleiro esmeraldino Wesley, que fez boa defesa.