Com um gol aos 47 segundos de partida, a Francana venceu o Desportivo Brasil, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 4, no estádio municipal “Dr. José Lancha Filho”, o "Lanchão", em Franca, pela quarta rodada do Campeonato Paulista Série A3. A vitória fez com que a Veterana somasse três pontos e deixasse a zona de rebaixamento.
Logo no começo do jogo, a Francana atacou pela direita e, após ganhar um lateral, Matheus Bolt jogou a bola na área. Bruno Henrique escorou de cabeça e Jhonata acertou uma bicicleta abrindo o marcador.
Depois de sofrer o gol, o Desportivo tentou sair ao ataque, com Vinícius perdendo grande chance cara a cara com o goleiro esmeraldino Wesley, que fez boa defesa.
A Veterana baixou as suas linhas apostando na marcação, mas buscava os contra-ataques. O time visitante teve algumas chances em cobrança de falta e escanteios, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem da equipe da casa.
Segunda etapa
No segundo tempo, o time de Porto Feliz (SP) partiu para o ataque, mas errava muitos passes e, sem criatividade, não oferecia perigo ao goleiro Wesley.
A partir dos 35 minutos, os dois treinadores promoveram as substituições, com a partida ficando mais emocionante. O Desportivo teve uma chance de empatar o jogo com Kaio, no fim da partida, chutando de fora da área, mas o goleiro Wesley, atento, praticou defesa, assegurando a primeira vitória da Francana no campeonato.
A Veterana voltará a jogar pela Série A3 no próximo domingo, 8, às 10h, contra o Suzano, também no Lanchão.
