Um caminhão foi abordado pelo policiamento rodoviário na tarde desta quarta-feira, 4, após ser identificado com dezenas de evasões de pedágio na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Brodowski (SP).
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a abordagem foi feita em frente à Base Operacional da corporação, no km 344 da rodovia. O veículo, um Mercedes-Benz 1938 que tracionava um semirreboque, era ocupado apenas pelo motorista.
Durante a revista pessoal e a vistoria no caminhão, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após contato com a supervisão da concessionária ViaPaulista, os policiais constataram que o veículo acumulava 225 evasões de pedágio.
De acordo com a concessionária, as irregularidades ocorreram entre outubro de 2025 e fevereiro deste ano, gerando um prejuízo de R$ 11.640,52.
Diante da situação, foi registrado um boletim de ocorrência para apuração dos fatos. O condutor foi liberado após os procedimentos administrativos.
A Polícia Militar Rodoviária reforça que a evasão de pedágio é considerada infração grave e pode gerar penalidades, além de responder judicialmente pelo prejuízo causado à concessionária.
