Um caminhão foi abordado pelo policiamento rodoviário na tarde desta quarta-feira, 4, após ser identificado com dezenas de evasões de pedágio na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Brodowski (SP).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a abordagem foi feita em frente à Base Operacional da corporação, no km 344 da rodovia. O veículo, um Mercedes-Benz 1938 que tracionava um semirreboque, era ocupado apenas pelo motorista.

Durante a revista pessoal e a vistoria no caminhão, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após contato com a supervisão da concessionária ViaPaulista, os policiais constataram que o veículo acumulava 225 evasões de pedágio.