Polícia flagra caminhão com 225 evasões de pedágio na Portinari

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Caminhão com 225 evasões de pedágio após ser parado pela Polícia Militar Rodoviária
Caminhão com 225 evasões de pedágio após ser parado pela Polícia Militar Rodoviária

Um caminhão foi abordado pelo policiamento rodoviário na tarde desta quarta-feira, 4, após ser identificado com dezenas de evasões de pedágio na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Brodowski (SP).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a abordagem foi feita em frente à Base Operacional da corporação, no km 344 da rodovia. O veículo, um Mercedes-Benz 1938 que tracionava um semirreboque, era ocupado apenas pelo motorista.

Durante a revista pessoal e a vistoria no caminhão, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após contato com a supervisão da concessionária ViaPaulista, os policiais constataram que o veículo acumulava 225 evasões de pedágio.

De acordo com a concessionária, as irregularidades ocorreram entre outubro de 2025 e fevereiro deste ano, gerando um prejuízo de R$ 11.640,52.

Diante da situação, foi registrado um boletim de ocorrência para apuração dos fatos. O condutor foi liberado após os procedimentos administrativos.

A Polícia Militar Rodoviária reforça que a evasão de pedágio é considerada infração grave e pode gerar penalidades, além de responder judicialmente pelo prejuízo causado à concessionária.

