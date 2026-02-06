O trabalho realizado pelo Esporte Clube Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, já começa a dar frutos e pode concretizer a negociação de pelo menos seis jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Júnior de 2026 (Sub-20).

O Meia-Noite disputou a Copinha pela primeira vez e chegou à segunda fase do Grupo 14, com sede na própria cidade, que fica a 20 km de Franca.

Três no Vasco

O Vasco da Gama está perto de fechar a contratação de três jovens talentos. Os jogadores que estão sendo negociados para a equipe carioca são: Kauã Borges, lateral direito; Bruno Medeiros, meio de campo; e Dudu Bernardes, meia/volante. Este último é da própria cidade de Patrocínio Paulista. Kauã e Bruno têm 17 anos, já Dudu tem apenas 16 anos.