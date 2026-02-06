O trabalho realizado pelo Esporte Clube Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, já começa a dar frutos e pode concretizer a negociação de pelo menos seis jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Júnior de 2026 (Sub-20).
O Meia-Noite disputou a Copinha pela primeira vez e chegou à segunda fase do Grupo 14, com sede na própria cidade, que fica a 20 km de Franca.
Três no Vasco
O Vasco da Gama está perto de fechar a contratação de três jovens talentos. Os jogadores que estão sendo negociados para a equipe carioca são: Kauã Borges, lateral direito; Bruno Medeiros, meio de campo; e Dudu Bernardes, meia/volante. Este último é da própria cidade de Patrocínio Paulista. Kauã e Bruno têm 17 anos, já Dudu tem apenas 16 anos.
A página NetVasco já confirma as contratações em uma publicação. No entanto, a diretoria da equipe patrocinense confirma as negociações, mas disse na quarta-feira, 4, que os contratos não estão concretizados. De acordo com a página, os três jovens atletas foram para o Vasco por empréstimo por um ano.
Corinthians e Fluminense
O Meia-Noite também enviou outros jovens talentos a outros clubes, com negociações encaminhadas e até concretizadas.
O volante Victor Michell está acertando com o Corinthians para integrar a equipe sub-17, em um contrato por um ano. Outros dois jogadores estão perto de um acerto com o Fluminense, sendo o zagueiro patocimense Bruno Aquiles e o atacante João Cristiano.
'Trabalho já mostra resultados'
O presidente do Meia-Noite, José Cláudio, destaca o trabalho que vem sendo feito pela SAF (Sociedade Anônima de Futebol) , responsável pelo futebol do clube, principalmente pela agremiação ter disputado a Copinha pela primeira vez em sua história. “Temos vários jogadores sendo observados por outros clubes. O trabalho já mostra resultados.”
O técnico Francis Campos, que comandou o time de Patrocínio Paulista na Copinha, disse que os clubes estão em negociação, mas pontuou que esse assunto é administrativo.
O Meia-Noite não comenta valores, já que as negociações ainda não foram totalmente concretizadas.
