A ponte da Volta Grande, sobre o Rio Grande, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, foi interditada preventivamente após a identificação de trincas em um dos pilares da estrutura. A interdição aconteceu nesta quarta-feira, 4, entre os municípios de Miguelópolis e Conceição das Alagoas (MG).

De acordo com os órgãos responsáveis, a vistoria técnica preventiva teve início nessa terça-feira, 3, depois que foi constatada a presença de fissuras na estrutura da ponte, o que indicou a necessidade de uma avaliação mais aprofundada.

A primeira inspeção contou com a atuação conjunta de equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais), da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. No local, foi realizada uma verificação visual, com registro de imagens e apoio de drone, para auxiliar na análise técnica e orientar as medidas de controle de risco.