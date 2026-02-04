A ponte da Volta Grande, sobre o Rio Grande, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, foi interditada preventivamente após a identificação de trincas em um dos pilares da estrutura. A interdição aconteceu nesta quarta-feira, 4, entre os municípios de Miguelópolis e Conceição das Alagoas (MG).
De acordo com os órgãos responsáveis, a vistoria técnica preventiva teve início nessa terça-feira, 3, depois que foi constatada a presença de fissuras na estrutura da ponte, o que indicou a necessidade de uma avaliação mais aprofundada.
A primeira inspeção contou com a atuação conjunta de equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais), da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. No local, foi realizada uma verificação visual, com registro de imagens e apoio de drone, para auxiliar na análise técnica e orientar as medidas de controle de risco.
Inicialmente, foram adotadas restrições no tráfego como medida cautelar, com reforço na sinalização e controle preventivo da circulação de veículos, até a emissão de um laudo técnico conclusivo.
Nesta quarta-feira, após uma avaliação mais detalhada feita por equipes especializadas, foi decidida a interdição total da ponte, por razões de segurança. Segundo os técnicos, a medida é preventiva, com o objetivo de proteger a vida dos usuários da rodovia.
O Corpo de Bombeiros informou que atua em apoio técnico-operacional e na proteção da população, mas destacou que a avaliação estrutural, a emissão dos laudos técnicos e a definição das intervenções necessárias são de responsabilidade dos órgãos gestores da infraestrutura viária.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais orientou que os motoristas respeitem a sinalização e os bloqueios instalados no local, não tentem ultrapassar as barreiras e utilizem as rotas alternativas indicadas pelos órgãos de trânsito e pelo setor rodoviário.
Ainda não há previsão para a liberação da ponte.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.