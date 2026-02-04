Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após uma denúncia anônima na tarde dessa terça-feira, 3, no Jardim Paulista, em Guará.

Segundo a Polícia Militar, equipes que faziam patrulhamento receberam a informação de que a venda de entorpecentes estava ocorrendo na rua José de Freitas Barbosa. No local, os policiais abordaram os suspeitos e encontraram com um deles 40 microtubos contendo cocaína.

Além da droga, foram apreendidos dois celulares e dinheiro em espécie, que, de acordo com a polícia, seria proveniente da atividade criminosa.