Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante depois de se envolver em um acidente na tarde dessa terça-feira, 3, na avenida Brasil, no Jardim Paulistano, na região Leste de Franca. Uma câmera filmou o acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista dirigia no sentido bairro–Centro quando perdeu o controle da direção e bateu em um carro que estava estacionado.

Com o impacto, o carro tombou. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.