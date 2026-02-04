05 de fevereiro de 2026
Motorista bêbado bate, tomba carro e é preso em Franca; ASSISTA

Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante depois de se envolver em um acidente na tarde dessa terça-feira, 3, na avenida Brasil, no Jardim Paulistano, na região Leste de Franca. Uma câmera filmou o acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista dirigia no sentido bairro–Centro quando perdeu o controle da direção e bateu em um carro que estava estacionado.

Com o impacto, o carro tombou. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, durante o atendimento da ocorrência, os policiais perceberam que o motorista apresentava sinais claros de embriaguez, como fala alterada e dificuldade para se manter em pé. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,75 miligrama de álcool por litro de ar, índice acima do permitido por lei.

O homem foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde passou por exame clínico. O laudo confirmou a alteração da capacidade psicomotora.

Diante dos resultados, ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e permaneceu à disposição da Justiça.

