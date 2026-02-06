06 de fevereiro de 2026
TEATRO

'Judas Iscariotes' recebe 'Atos Sem Palavras' nesta 6ª e sábado

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
João Hef/Instituto Arte e Vida
Ensaio fotográfico do exercício cênico 'Atos Sem Palavras'
O exercício cênico Atos Sem Palavras será apresentado nesta sexta-feira, 6, e sábado, 7, às 19h, no Teatro Judas Iscariotes, em Franca. O trabalho é resultado do Curso de Imersão Teatral do Departamento de Arte e Cultura do Instituto Arte e Vida, realizado ao longo de cinco meses em parceria com a Prefeitura de Franca.

Com coordenação artístico-pedagógica e direção do encenador convidado Mauro Júnior, o processo foi estruturado como um laboratório intensivo de pesquisa cênica. A produção é assinada por Stella Lima, com assistência de produção de Edna Daniela de Paula. A proposta se afastou de modelos tradicionais de iniciação teatral e priorizou a fisicalidade, o gesto, a repetição, a falha e o silêncio como elementos centrais da construção da cena.

Inspirado livremente em Ato Sem Palavras I e Ato Sem Palavras II, de Samuel Beckett, o exercício não busca uma encenação literal das obras. A composição dialoga com temas contemporâneos a partir de ações físicas e da economia expressiva, sem recorrer à dramaturgia narrativa convencional.

A encenação incorpora tableaux vivos inspirados em obras clássicas da história da arte, reorganizados a partir da presença do homem beckettiano. A fotografia e a comunicação do trabalho são de João Hef, integrando a construção visual do exercício cênico apresentado ao público.

Serviço

  • Datas: 6 e 7 de fevereiro
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro Judas Iscariotes, rua José Marques Garcia, 395, Cidade Nova
  • Ingresso: gratuito, com retirada 30 minutos antes do início

