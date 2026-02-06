O exercício cênico Atos Sem Palavras será apresentado nesta sexta-feira, 6, e sábado, 7, às 19h, no Teatro Judas Iscariotes, em Franca. O trabalho é resultado do Curso de Imersão Teatral do Departamento de Arte e Cultura do Instituto Arte e Vida, realizado ao longo de cinco meses em parceria com a Prefeitura de Franca.

Com coordenação artístico-pedagógica e direção do encenador convidado Mauro Júnior, o processo foi estruturado como um laboratório intensivo de pesquisa cênica. A produção é assinada por Stella Lima, com assistência de produção de Edna Daniela de Paula. A proposta se afastou de modelos tradicionais de iniciação teatral e priorizou a fisicalidade, o gesto, a repetição, a falha e o silêncio como elementos centrais da construção da cena.

Inspirado livremente em Ato Sem Palavras I e Ato Sem Palavras II, de Samuel Beckett, o exercício não busca uma encenação literal das obras. A composição dialoga com temas contemporâneos a partir de ações físicas e da economia expressiva, sem recorrer à dramaturgia narrativa convencional.