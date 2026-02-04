A primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, esteve em Franca e região nesta quarta-feira, 4, para acompanhar o início das aulas do programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo.
A visita a Franca aconteceu no Parque de Exposições “Fernando Costa”, onde está estacionada a carreta dos cursos de capacitação. Na cidade, o programa oferece as formações em açougue e panificação. A primeira-dama do Estado estava acompanhada do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), do vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos), da deputada estadual Delegada Graciela (PL), da primeira-dama da cidade, Cynthia Milhim, além dos profissionais de capacitação e dos alunos atendidos pelo projeto.
Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, Cristiane disse que o programa oferece “ferramentas e habilidades” para que o público retorne ao mercado de trabalho e possa ter sua autonomia. “A qualificação pode mudar a vida das pessoas, para que elas possam entrar no mercado de trabalho e também empreender, isso que é o importante: a autonomia financeira. Isso que nós buscamos nesses cursos de qualificação, que são gratuitos”.
De acordo com a primeira-dama, o Caminho da Capacitação já está na nona região do Estado, percorrendo 194 municípios e com mais de 8,7 mil alunos formados.
A Delegada Graciela também enalteceu a importância da carreta para toda a região. “Um projeto importantíssimo. Acredito que a capacitação pode transformar vidas. Esse é o objetivo: ensinar as pessoas e levar conhecimento para que elas possam mudar sua realidade”.
Cristiane conversou com os alunos e disse que o programa abre portas, além de incentivá-los durante a capacitação. “Quando vocês têm conhecimento, vocês têm direito à escolha. Vocês vão escolher se vão empreender, se vão atrás de um emprego, vão fazer o que quiserem, mas o conhecimento é de vocês e isso faz com que vocês possam sonhar com o que quiserem”.
Na sequência da programação, a primeira-dama do Estado visitou Restinga, a 12 km de Franca, onde é oferecido o curso de Imagem Pessoal. A visita à cidade da região contou com uma cerimônia que reuniu muitas pessoas, além do prefeito de Restinga, Felipe Talvani (MDB). A programação sobre o projeto seguiu para outras cidades da região nesta quarta-feira.
