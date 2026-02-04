A primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, esteve em Franca e região nesta quarta-feira, 4, para acompanhar o início das aulas do programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo.

A visita a Franca aconteceu no Parque de Exposições “Fernando Costa”, onde está estacionada a carreta dos cursos de capacitação. Na cidade, o programa oferece as formações em açougue e panificação. A primeira-dama do Estado estava acompanhada do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), do vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos), da deputada estadual Delegada Graciela (PL), da primeira-dama da cidade, Cynthia Milhim, além dos profissionais de capacitação e dos alunos atendidos pelo projeto.

Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, Cristiane disse que o programa oferece “ferramentas e habilidades” para que o público retorne ao mercado de trabalho e possa ter sua autonomia. “A qualificação pode mudar a vida das pessoas, para que elas possam entrar no mercado de trabalho e também empreender, isso que é o importante: a autonomia financeira. Isso que nós buscamos nesses cursos de qualificação, que são gratuitos”.