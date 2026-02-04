Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro enquanto conduzia uma bicicleta motorizada, na tarde desta quarta-feira, 4, no bairro São Domingos, em Franca. O acidente aconteceu na rua Zuleika Lima Pucci, em frente à Escola Estadual "Adelmo Francisco da Silva".

Segundo informações apuradas no local, o jovem sofreu uma fratura exposta grave na tíbia da perna esquerda, mobilizando equipes de emergência. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado com urgência e realizou os primeiros atendimentos ainda na via, antes de encaminhar o adolescente à Santa Casa de Misericórdia de Franca.

A motorista do veículo envolvido, um Fiesta prata, uma pespontadeira de 40 anos, relatou que seguia pela rua e reduzia a velocidade para estacionar o carro e deixar a filha na escola quando o adolescente, que vinha no sentido oposto, teria se distraído ao olhar para trás. Segundo ela, ao perceber a situação, buzinou para chamar a atenção do jovem.