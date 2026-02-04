Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro enquanto conduzia uma bicicleta motorizada, na tarde desta quarta-feira, 4, no bairro São Domingos, em Franca. O acidente aconteceu na rua Zuleika Lima Pucci, em frente à Escola Estadual "Adelmo Francisco da Silva".
Segundo informações apuradas no local, o jovem sofreu uma fratura exposta grave na tíbia da perna esquerda, mobilizando equipes de emergência. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado com urgência e realizou os primeiros atendimentos ainda na via, antes de encaminhar o adolescente à Santa Casa de Misericórdia de Franca.
A motorista do veículo envolvido, um Fiesta prata, uma pespontadeira de 40 anos, relatou que seguia pela rua e reduzia a velocidade para estacionar o carro e deixar a filha na escola quando o adolescente, que vinha no sentido oposto, teria se distraído ao olhar para trás. Segundo ela, ao perceber a situação, buzinou para chamar a atenção do jovem.
“Ele olhou para o lado para cumprimentar amigos e não viu o carro. Eu ainda buzinei, ele tentou desviar, mas acabou batendo na lateral dianteira e no capô. Por sorte, eu estava devagar”, contou a motorista.
Com o impacto, o adolescente foi arremessado ao solo. A mulher destacou ainda a dificuldade de tráfego no local. “A rua é mão dupla, tem muito movimento de carros e muitos adolescentes circulando aqui na porta da escola. Fica complicado”, afirmou.
O jovem estuda no período da manhã e, no momento do acidente, seguia para o trabalho em uma oficina mecânica, onde atua como menor aprendiz. A mãe do adolescente compareceu ao local e acompanhou o filho até o hospital.
Uma moradora da região se responsabilizou por guardar a bicicleta motorizada após o acidente. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
