A 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) declarou, em decisão unânime proferida nessa terça-feira, 3, a extinção das penas de 13 réus acusados de integrar uma organização criminosa dedicada à falsificação de cosméticos em Franca, em 2017.

O grupo, que foi alvo da "Operação Reparação Absoluta" por piratear marcas como L'Oréal e Silicon Mix, foi beneficiado pela prescrição retroativa das penas. A decisão ocorre após uma mudança no entendimento jurídico sobre a gravidade dos crimes, que reduziu os prazos para que o Estado pudesse aplicar as sanções.

Esquema bilionário e engenharia reversa

O grupo operou entre 2015 e 2017 com uma estrutura empresarial sofisticada. Entre os chefes estão o médico vascular Carlos Roberto Gonçalves, que, segundo o Ministério Público, seria um dos financiadores do “projeto” e dono de um imóvel que funcionava como depósito da organização, e o empresário Sidney Torralbo Galhardo, apontado como o chefe do grupo. O grupo contava com químicos especializados que realizavam a engenharia reversa das fórmulas originais para criar as réplicas.