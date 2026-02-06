A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu um novo processo seletivo para o preenchimento de vagas em diferentes áreas de atuação no município. A seleção, divulgada oficialmente nesta semana, contempla funções nas áreas educacional, social e operacional, com inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro, por meio do site oficial da instituição.

A iniciativa é promovida pela entidade, qualificada como OSC (Organização da Sociedade Civil) sem fins lucrativos, com o objetivo de reforçar suas equipes em unidades educacionais, creches e serviços de acolhimento, ampliando o atendimento a crianças, adolescentes e famílias.

Vagas para apoio pedagógico e Libras nas Emebs

No setor de Apoio Pedagógico e Interlocução em Libras, a Pastoral do Menor oferece 40 vagas, distribuídas da seguinte forma: