GCN - Sampi Franca

Pastoral do Menor abre processo seletivo com 47 vagas em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Evento na sede da Pastoral do Menor de Franca
Evento na sede da Pastoral do Menor de Franca

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu um novo processo seletivo para o preenchimento de vagas em diferentes áreas de atuação no município. A seleção, divulgada oficialmente nesta semana, contempla funções nas áreas educacional, social e operacional, com inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro, por meio do site oficial da instituição.

A iniciativa é promovida pela entidade, qualificada como OSC (Organização da Sociedade Civil) sem fins lucrativos, com o objetivo de reforçar suas equipes em unidades educacionais, creches e serviços de acolhimento, ampliando o atendimento a crianças, adolescentes e famílias.

Vagas para apoio pedagógico e Libras nas Emebs

No setor de Apoio Pedagógico e Interlocução em Libras, a Pastoral do Menor oferece 40 vagas, distribuídas da seguinte forma:

•    Apoio Pedagógico 22 horas semanais (20 vagas)
Requisito: formação completa em Pedagogia ou Magistério.
•    Apoio Pedagógico 44 horas semanais (20 vagas)
Requisito: formação completa em Pedagogia ou Magistério.

As duas funções contam com salário, benefícios, seguro de vida em grupo e assistência médica. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Oportunidades na Creche Rosely Amália Paludetto Minicucci

Na unidade localizada no Jardim Esmeralda, estão disponíveis duas vagas:

•    Auxiliar de Apoio Pedagógico (1 vaga)
Requisito: formação em Pedagogia ou Magistério.

•    Jovem Aprendiz (1 vaga)
Requisito: estar cursando o Ensino Médio.
Carga horária: 20 horas semanais, das 13h30 às 17h30.

Os cargos incluem salário, benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica. Ambas as vagas são destinadas também a candidatos PCD.

Vagas no Serviço de Acolhimento Institucional

No Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, em Franca, o processo seletivo contempla quatro oportunidades:

•    Cuidador(a) – escala 12x36 (2 vagas)
Horário: das 11h às 23h
Requisitos: Ensino Médio, CNH categoria B e experiência com crianças e adolescentes como diferencial.
•    Cozinheira (1 vaga)
•    Auxiliar Operacional – Serviços Gerais (1 vaga)

Todos os cargos oferecem salário, benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica, com reserva para PCD.

Serviço de Convivência também abre vaga

No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Franca, há uma vaga para:

•    Auxiliar Operacional – Serviços Gerais (1 vaga)
Carga horária: 44 horas semanais.

Além do salário e dos benefícios tradicionais, os funcionários da Pastoral do Menor contam com credencial plena no Sesc Franca, ampliando o acesso a atividades culturais, esportivas e de lazer.

Os interessados em participar do processo seletivo devem encaminhar o currículo exclusivamente pelo site www.pastoralmenorfranca.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”, até o dia 18 de janeiro de 2026.

O processo será realizado em duas etapas:

1.    Análise e seleção dos currículos, conforme os requisitos exigidos;
2.    Entrevista individual com os candidatos pré-selecionados.

