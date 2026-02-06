A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu um novo processo seletivo para o preenchimento de vagas em diferentes áreas de atuação no município. A seleção, divulgada oficialmente nesta semana, contempla funções nas áreas educacional, social e operacional, com inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro, por meio do site oficial da instituição.
A iniciativa é promovida pela entidade, qualificada como OSC (Organização da Sociedade Civil) sem fins lucrativos, com o objetivo de reforçar suas equipes em unidades educacionais, creches e serviços de acolhimento, ampliando o atendimento a crianças, adolescentes e famílias.
Vagas para apoio pedagógico e Libras nas Emebs
No setor de Apoio Pedagógico e Interlocução em Libras, a Pastoral do Menor oferece 40 vagas, distribuídas da seguinte forma:
• Apoio Pedagógico 22 horas semanais (20 vagas)
Requisito: formação completa em Pedagogia ou Magistério.
• Apoio Pedagógico 44 horas semanais (20 vagas)
Requisito: formação completa em Pedagogia ou Magistério.
As duas funções contam com salário, benefícios, seguro de vida em grupo e assistência médica. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD).
Oportunidades na Creche Rosely Amália Paludetto Minicucci
Na unidade localizada no Jardim Esmeralda, estão disponíveis duas vagas:
• Auxiliar de Apoio Pedagógico (1 vaga)
Requisito: formação em Pedagogia ou Magistério.
• Jovem Aprendiz (1 vaga)
Requisito: estar cursando o Ensino Médio.
Carga horária: 20 horas semanais, das 13h30 às 17h30.
Os cargos incluem salário, benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica. Ambas as vagas são destinadas também a candidatos PCD.
Vagas no Serviço de Acolhimento Institucional
No Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, em Franca, o processo seletivo contempla quatro oportunidades:
• Cuidador(a) – escala 12x36 (2 vagas)
Horário: das 11h às 23h
Requisitos: Ensino Médio, CNH categoria B e experiência com crianças e adolescentes como diferencial.
• Cozinheira (1 vaga)
• Auxiliar Operacional – Serviços Gerais (1 vaga)
Todos os cargos oferecem salário, benefícios, refeição na unidade, seguro de vida e assistência médica, com reserva para PCD.
Serviço de Convivência também abre vaga
No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Franca, há uma vaga para:
• Auxiliar Operacional – Serviços Gerais (1 vaga)
Carga horária: 44 horas semanais.
Além do salário e dos benefícios tradicionais, os funcionários da Pastoral do Menor contam com credencial plena no Sesc Franca, ampliando o acesso a atividades culturais, esportivas e de lazer.
Os interessados em participar do processo seletivo devem encaminhar o currículo exclusivamente pelo site www.pastoralmenorfranca.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”, até o dia 18 de janeiro de 2026.
O processo será realizado em duas etapas:
1. Análise e seleção dos currículos, conforme os requisitos exigidos;
2. Entrevista individual com os candidatos pré-selecionados.
