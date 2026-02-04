O Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca) convocou as empresas do setor para uma Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 11 de fevereiro, com o objetivo de discutir a pauta de reivindicações apresentada pelo Sindicato dos Sapateiros e dar início às negociações salariais de 2026.

A reunião acontecerá presencialmente na sede da entidade, localizada na rua Doutor Cecim Miguel, 2.760, no Parque Moema, às 16h, em primeira convocação. Caso não haja quórum, a assembleia será realizada em segunda convocação às 16h30, com qualquer número de presentes.

Entre os principais pontos da ordem do dia, está a apresentação das reivindicações dos trabalhadores, que incluem a reposição da inflação pelo INPC do período de março de 2025 a fevereiro de 2026, além de um pedido de aumento real de 8%, formado por 3% relacionados à rotatividade e 5% de ganho real.