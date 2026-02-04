O Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca) convocou as empresas do setor para uma Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 11 de fevereiro, com o objetivo de discutir a pauta de reivindicações apresentada pelo Sindicato dos Sapateiros e dar início às negociações salariais de 2026.
A reunião acontecerá presencialmente na sede da entidade, localizada na rua Doutor Cecim Miguel, 2.760, no Parque Moema, às 16h, em primeira convocação. Caso não haja quórum, a assembleia será realizada em segunda convocação às 16h30, com qualquer número de presentes.
Entre os principais pontos da ordem do dia, está a apresentação das reivindicações dos trabalhadores, que incluem a reposição da inflação pelo INPC do período de março de 2025 a fevereiro de 2026, além de um pedido de aumento real de 8%, formado por 3% relacionados à rotatividade e 5% de ganho real.
A pauta também prevê a manutenção da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) com base em 220 horas mensais, reajuste no abono escolar, discussão sobre o vale-alimentação e a preservação de todas as cláusulas da atual Convenção Coletiva de Trabalho.
Outro tema que será debatido é a formação da Comissão de Negociação, que ficará responsável por representar o setor patronal nas tratativas com o sindicato laboral. Também será deliberada a estratégia para as negociações salariais deste ano.
O edital de convocação convida todas as indústrias de calçados do município, associadas ou não à entidade, a participarem da assembleia.
Com a definição da data, a expectativa é que, após a reunião, sejam iniciados oficialmente os encontros entre trabalhadores e empregadores, que devem definir os reajustes e benefícios da categoria para 2026.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.