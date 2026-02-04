A bicicleta infantil furtada no último fim de semana no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca, foi recuperada e devolvida a criança na manhã desta quarta-feira, 4, encerrando uma história que comoveu a família e ganhou repercussão na cidade. O presente de Natal foi levado por um criminoso que invadiu a residência, pulando o portão e fugiu pedalando.
O furto aconteceu na tarde de sábado, 31, quando um ladrão invadiu a residência da família pulando o portão. Câmeras de segurança de vizinhos flagraram o homem arremessando a bicicleta por cima do portão e fugindo pedalando. O presente havia sido dado à criança no Natal.
Na noite dessa terça-feira, 3, a bicicleta foi deixada em uma empresa no Parque Castelo. O guarda do local desconfiou da situação e, já tendo visto a notícia, acionou a Polícia Militar. Já na manhã desta quarta-feira, 4, o objeto foi oficialmente devolvido à criança, que recebeu o presente de volta com alegria.
“Ela está muito feliz. A gente não tinha mais esperança de recuperar a bicicleta”, disse emocionado Bruno Bego, pai da criança.
Ainda na terça-feira, a Polícia Militar localizou e prendeu um homem suspeito de ser o autor do furto. Ele foi encontrado no Jardim Aeroporto, após informações repassadas a policiais militares. Com o auxílio das imagens de monitoramento, os policiais conseguiram identificar o suspeito.
Durante a abordagem, os policiais encontraram duas pedras de crack e uma faca de cozinha com o homem. Questionado, ele confessou o furto, alegando que teria trocado a bicicleta infantil por uma maior, mas não soube informar com quem nem onde realizou a troca.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
