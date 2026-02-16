A Prefeitura de Franca estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais durante o período de Carnaval de 2026. A medida foi assinada pelo prefeito Alexandre Augusto Ferreira (MDB).
De acordo com o decreto, é ponto facultativo nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, véspera de Carnaval, e na terça-feira, 17. Já na quarta-feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro, o funcionamento das repartições públicas municipais será retomado a partir das 12h.
O decreto estabelece ainda que, na quarta-feira, 18, de Cinzas, os servidores deverão cumprir metade da jornada diária de trabalho contratual, inclusive aqueles que exercem suas funções no período da manhã. Caberá à chefia imediata definir, de forma excepcional, os horários de trabalho, assegurando o funcionamento adequado dos setores.
O decreto não se aplica aos servidores que atuam em serviços considerados essenciais, que, por sua natureza, devem funcionar de forma ininterrupta. Nesses casos, o atendimento à população seguirá normalmente durante todo o período.
Confira o funcionamento:
Prefeitura e serviços públicos
Serviços Essenciais: a coleta de lixo segue normalmente. A Guarda Civil e o Abrigo Provisório funcionam em regime de plantão.
Saúde: as unidades de urgência e emergência funcionam 24h sem interrupção. Isso inclui os Prontos-socorros Álvaro Azzuz (Adulto) e Magid Filho (Infantil), as UPAs (Anita e Aeroporto), o SAMU e os CAPS (Estação e Parque dos Pinhais). As UBSs ficam fechadas.
Bancos
Segundo a Febraban, as agências bancárias não abrem na segunda, 16 e terça-feira, 17. O atendimento presencial retorna na quarta-feira (18), a partir das 12h.
O PIX funciona normalmente 24h. Já transferências via TED e compensações bancárias não serão efetivadas nos dias de agencias fechadas.
Comércio
Os lojistas terão um calendário diferente dos bancos:
- Segunda (16): funcionamento normal, das 9h às 18h.
- Terça (17): lojas fechadas.
- Quarta (18): abertura das 12h às 18h.
Lazer e parques
Para quem vai curtir a folga na cidade, os parques municipais estarão abertos:
Poliesportivo, Trabalhadores e Caxambu:
- sexta, segunda e quarta: 6h às 21h.
- sábado, domingo e terça: 6h às 20h.
Fernando Costa: das 6h às 21h todos os dias.
Zoobotânico: das 7h30 às 16h30.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.