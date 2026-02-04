O Tribunal do Júri de Franca julga nesta quarta-feira, 5, Alexandre Júnior da Silva Sousa, de 35 anos, acusado de matar por asfixia a companheira, Fernanda Cristina de Souza, de 37 anos. Preso desde o crime, ele confessou o assassinato, ocorrido em julho do ano passado, no Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade.

A sessão foi marcada após o encerramento da fase de instrução do processo. A decisão é do juiz José Rodrigues Arimatéa, que definiu a data do júri no último dia 8 de janeiro, após a apresentação das alegações finais pela acusação e pela defesa.

A família de Fernanda afirmou esperar que a Justiça seja feita pelos jurados que vão analisar o caso.