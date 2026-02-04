O furto de fiação em prédios públicos e particulares cresce em Franca. O estádio municipal "José Lancha Filho", o "Lanchão", também virou alvo dos bandidos, registrando duas ocorrências dentro de um mês.

Bandidos pularam o muro do estádio, na noite dessa terça-feira, 3, arrombaram uma caixa de fios que alimenta as torres de iluminação, do lado das cabines e das arquibancadas numeradas do estádio, levando toda fiação.

O administrador do estádio, Valdir Pereira da Silva, disse que, somando as duas ocorrências, foram furtados cerca de 200 metros de fios. A equipe da Prefeitura passou as últimas horas consertando a fiação. Nesta quarta-feira, 4, às 19h30, haverá jogo da Francana contra o Desportivo Brasil, pelo Campeonato Paulista Série A3.