Um homem de 51 anos foi preso por violência doméstica na Vila Santos Dumont, em Franca, nessa quarta-feira, 4, após agredir a companheira, uma mulher de 70 anos. O casal havia se conhecido pela internet, se casado em apenas 10 dias e, em menos de um mês de convivência, o relacionamento terminou em agressão.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no endereço indicado. No primeiro atendimento, os policiais conversaram com o casal e fizeram orientações, não sendo constatada, naquele momento, uma agressão em andamento.

No entanto, logo após a saída da viatura, o homem voltou a discutir com a idosa e a empurrou. A vítima relatou que decidiu encerrar o relacionamento, pediu para que o companheiro deixasse a residência, mas ele se recusou a sair do imóvel.